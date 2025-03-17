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В Ростове осудили бывшего командира ДПС за мошенничество

В Ростове осудили бывшего командира ДПС за мошенничество
Пролетарский районный суд Ростовской области вынес приговор бывшему командиру ДОБ ДПС ГИБДД 2 ГУ МВД России по РО. Александра Своеволина обвинили по статье «Мошенничество».

Установлено, что бывший руководитель взял 10 миллионов рублей от родственников фигуранта уголовного дела по статье о мошенничестве. Деньги должны были решить вопрос об освобождении от уголовного наказания и назначении меры пресечения в виде домашнего ареста.

- Пролетарский районный суд назначил Александру Своеволину наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

Несмотря на поданную апелляцию, Ростовский областной суд оставил приговор без изменений.
Фото: УФСБ России по Ростовской области.
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