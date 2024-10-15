В Батайске брошенные в квартире собаки неделю изводят жителей дома лаем

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В Батайске брошенные в квартире собаки изводят лаем жителей дома № 6 в переулке Литейном. На протяжении недели животные воют от голода и просят о помощи. Об этом пишет изданиеХозяйкой питомцев является 75-летняя женщина. Пенсионерка ушла из дома 9 октября и больше не возвращалась. Спустя пару дней соседи забили тревогу и вызвали сотрудников экстренных служб. На вызов 12 октября прибыли сотрудники МЧС вместе с участковым. Они поднялись по лестнице к окну, открыли его и попали в квартиру. Кроме голодных животных, в комнатах никого не оказалось.- Где хозяйка животных — неясно. Возможно, она уехала. А соседи сходят с ума от лая, — поделились жители дома.Батайчане просят помощи в поисках пенсионерки, а также просят оказать содействие, чтобы спасти собак.