Более 60 человек задержаны в Ростове на акции протеста сторонников Навального

В Ростове задержаны свыше 60 горожан, выступивших на акции протеста. Митинг прошел на центральных улицах днем 23 января.Приняли участие в нем порядка трех тысяч человек. Задержания начались в первые же минуты. В основном люди выражали недовольство из-за перекрытых улиц. Людей увозили целыми автобусами.В МВД не сообщают точную цифру арестованных.- Информация уточняется, - отвечают на вопрос в пресс-службе ведомства.Горожан увезли в отделы полиции для составления административных протоколов.