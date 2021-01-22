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Более 60 человек задержаны в Ростове на акции протеста сторонников Навального

Более 60 человек задержаны в Ростове на акции протеста сторонников Навального
В Ростове задержаны свыше 60 горожан, выступивших на акции протеста. Митинг прошел на центральных улицах днем 23 января.

Приняли участие в нем порядка трех тысяч человек. Задержания начались в первые же минуты. В основном люди выражали недовольство из-за перекрытых улиц. Людей увозили целыми автобусами.

В МВД не сообщают точную цифру арестованных.

- Информация уточняется, - отвечают на вопрос в пресс-службе ведомства.

Горожан увезли в отделы полиции для составления административных протоколов.

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