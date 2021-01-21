В Ростове начали задерживать людей во время акции в поддержку Навального

Во время акции поддержки Алексея Навального в Ростове начали задерживать людей. Нескольких человек забрали с Пушкинской в отдел для составления протоколов.Около 14 часов 23 января на Пушкинской собрались люди на мирную акцию в поддержку Навального. Всего в мероприятии участвуют около тысячи человек. Сначала митингующие разделились на несколько групп, однако спустя полчаса, несмотря на перекрытие улиц, им удалось объединиться в одну большую группу.На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов. Всего их порядка сотни. Полицейские перекрыли Пушкинскую и спрашивают у прохожих паспорта и цель нахождения.С 13 часов в гроомкоговоритель звучит фраза: «Уважаемые граждане, мероприятие не согласовано. Не мешайте проходу людей. За нарушение законодательства вы можете быть привлечены к ответственности».