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В Ростове начали задерживать людей во время акции в поддержку Навального

В Ростове начали задерживать людей во время акции в поддержку Навального
Во время акции поддержки Алексея Навального в Ростове начали задерживать людей. Нескольких человек забрали с Пушкинской в отдел для составления протоколов.

Около 14 часов 23 января на Пушкинской собрались люди на мирную акцию в поддержку Навального. Всего в мероприятии участвуют около тысячи человек. Сначала митингующие разделились на несколько групп, однако спустя полчаса, несмотря на перекрытие улиц, им удалось объединиться в одну большую группу.

На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов. Всего их порядка сотни. Полицейские перекрыли Пушкинскую и спрашивают у прохожих паспорта и цель нахождения.

С 13 часов в гроомкоговоритель звучит фраза: «Уважаемые граждане, мероприятие не согласовано. Не мешайте проходу людей. За нарушение законодательства вы можете быть привлечены к ответственности».

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