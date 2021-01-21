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В Ростове началась акция протеста сторонников Алексея Навального

В Ростове началась акция протеста сторонников Алексея Навального
В Ростове стартовала акция протеста сторонников Алексея Навального. Люди начали собираться на Пушкинской улице 23 января уже с 13.00. Спустя час там собрались около 500 человек. Порядка 100 правоохранителей также дежурят на месте и перекрыли улицу. Десятки сотрудников ОМОНа перегородили вход в публичную библиотеку. По словам силовиков, что здание заминировано, из-за чего производится эвакуация.

Людей пропускают только по паспортам. Полицейские останавливают каждого и интересуются, куда те направляются..



У ограждения столпились те, кого не пропустили к библиотеке. Толпа возмущается. Невозможно попасть на Пушкинскую и о стороны Кировского.

По громкоговорителю людям объявляют: звучит фраза "Уважаемые граждане, мероприятие не согласовано. Не мешайте проходу людей. За нарушение законодательства вы можете быть привлечены к ответственности".

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