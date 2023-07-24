Близнецы наберутся новых знаний, а Овнам нужно отдохнуть: гороскоп на неделю
На неделе с 24 по 30 июля знаков Зодиака ждут преображения жилища, удача в финансовых делах и критика. Прогноз составила ростовский астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — найдите время для отдыха, устройте небольшой праздник. У творческих людей может родиться шедевр на этой неделе. Возможно получение послания от бывших возлюбленных.
♉ Телец — неделя идеально подойдет для обновлений мебели или коммуникаций — либо по собственному желанию, либо из-за неисправностей и поломок.
♊ Близнецы — этот период насыщен обучением и полезными материалами. Получите прибыль от учебного мероприятия. Поездки лучше запланировать во второй половине недели.
♋ Рак — недавние события до сих пор дают о себе знать. Зато неделя удачна в финансовом плане и для выполнения конструктивных действий.
♌ Лев — в полную мощь развернуться не удастся. Появляются незавершенные дела, долги и обязательства, да и старшие товарищи не поддерживают.
♍ Дева — вы составили сложный план, выполнить его удастся только упорным трудом. Не торопитесь и продолжайте двигаться к цели. Юридические вопросы решать лучше в конце недели.
♎ Весы — повлиять на ход событий не удастся. Произойдет то, что должно произойти: кому-то — подарки, прибыль и поддержка, а кому-то — потери и расставания.
♏ Скорпион — домашние дела всячески будут отвлекать от выполнения профессиональных задач. Планеты сулят вам возврат финансового долга, благополучный исход судебного спора.
♐ Стрелец — невольно будете привлекать внимание окружающих, вызывая негативные эмоции. Вероятны споры с руководством, с мужчинами. Делайте то, что считаете нужным, вас все равно будут критиковать.
♑ Козерог — трудности закалят вас. А вот поездки на дальние расстояния лучше отложить. Возможны разногласия с молодым поколением, с детьми.
♒ Водолей — люди, с которыми когда-то расстались, напомнят о себе. А близкие могут предъявить претензии. Деньгами желательно практично распоряжаться.
♓ Рыбы — на этой неделе сложно будет договориться с оппонентом. Планеты располагают к наведению порядка в рабочих документах, завершению отложенных дел.