Девы найдут любовь, а Близнецам придется отложить поездки: гороскоп на неделю
Первая неделя мая обещает принести знакам Зодиака множество событий. На этой неделе не все смогут реализовать планы, поэтому стоит поберечь силы. Однако некоторым знакам период с 3 по 9 мая принесет прибыль, подарки и приятные впечатления. О том, какой станет эта неделя для знаков Зодиака, рассказала Антонина Кариер.
♈ Овен — появится шанс воплотить планы с большой выгодой. Чем грандиознее ваши цели, чем больше людей сможете организовать и задействовать, тем больше выгоды получите.
♉Телец — возможно давление со стороны руководства и людей старше по возрасту. Из-за обстоятельств непреодолимой силы намеченные планы будет сложно реализовать.
♊ Близнецы — не все происходит так, как вам бы того хотелось. Стоит отложить дальние поездки.
♋ Рак — вопросы сотрудничества и финансовых сделок лучше перенести на другую неделю. Отдохните и проведите время с друзьями - им нужна ваша поддержка.
♌ Лев — вам хочется быстро решить возникшие задачи или сбежать от действительности, но ситуация изменится только к концу недели.
♍ Дева — неделя может принести любовные отношения, подарки и финансовую выгоду.
♎ Весы — нагрянут проблемы с получением выплат. Но не спешите расстраиваться - вскоре финансовые трудности останутся позади.
♏ Скорпион — получите прибыль от коммерческих сделок и договоренностей. Не ждите быстрого ответа в делах, связанных с недвижимостью и обращением в государственные структуры.
♐ Стрелец — поберегите свои силы, сохраните энергию. Стоит уменьшить длительность бесед и сократить рабочее время.
♑ Козерог — на этой неделе поможете и делом, и словом, и даже информацией. Те, кто вас побаивался, разглядят широту и доброту вашей души.
♒ Водолей — появится желание отдохнуть и расслабиться, снять с себя груз обязательств. Но придется еще немного потерпеть. Важно сейчас не совершать импульсивных действий.
♓ Рыбы — получите массу приятных впечатлений от поездок и общения с женщинами. Возможно, выступите в роли миротворца или спонсора.