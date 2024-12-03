Родственники ищут 41-летнего бойца, служившего в Ростовской области

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В ходе СВО пропал 41-летний боец, служивший в Ростовской области. Больше двух месяцев о судьбе Сергея Шумовского неизвестно.Мужчина служил в воинской части под Новочеркасском. Сергей вошел в 150-ю мотострелковую дивизию. Последний раз боец созванивался с родными 19 сентября. Затем он отправился на задание, с которого не вернулся.Родные Сергея просят у неравнодушных людей помощи в поисках. Для этого они опубликовали ориентировки в волонтерских группах.Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат.