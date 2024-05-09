В зоне СВО без вести пропал 20-летний боец из Ростовской области
В зоне СВО пропал 20-летний боец из Ростовской области. Последний раз Анатолий Петриченко (позывной «Байкал») выходил на связь с родственниками более четырех месяцев назад.
Молодой человек закреплен за воинской частью в поселке Персиановском Октябрьского сельского района. После подготовки был отправлен на спецоперацию. Во время выполнения боевой задачи 19 января Анатолий бесследно исчез.
Родные бойца не теряют надежды его отыскать. Они опубликовали ориентировки в социальных сетях. Согласно им, у Анатолия Петриченко есть татуировки. На шее у парня изображен черный овен, на левой руке — надпись «Memento Mori».
Если вы знаете о местонахождении бойца, позвоните в полицию или военкомат. Сотрудники ведомств передадут информацию близким пропавшего.