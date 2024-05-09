В зоне СВО без вести пропал 20-летний боец из Ростовской области

Фото: социальные сети

В зоне СВО пропал 20-летний боец из Ростовской области. Последний раз Анатолий Петриченко (позывной «Байкал») выходил на связь с родственниками более четырех месяцев назад.Молодой человек закреплен за воинской частью в поселке Персиановском Октябрьского сельского района. После подготовки был отправлен на спецоперацию. Во время выполнения боевой задачи 19 января Анатолий бесследно исчез.Родные бойца не теряют надежды его отыскать. Они опубликовали ориентировки в социальных сетях. Согласно им, у Анатолия Петриченко есть татуировки. На шее у парня изображен черный овен, на левой руке — надпись «Memento Mori».Если вы знаете о местонахождении бойца, позвоните в полицию или военкомат. Сотрудники ведомств передадут информацию близким пропавшего.