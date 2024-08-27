В зоне СВО пропал без вести 31-летний боец из Батайска

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В зоне СВО пропал 31-летний боец из Батайска. Виктор Иванцов не выходил на связь с родными с 30 июля.В тот день мужчина сообщил, что находится в поселке Марьинка (ЛНР). После этого он отправился на боевое задание и больше не выходил на связь.Виктор служил в стрелковом батальоне воинской части, расположенной в Персиановском поселке. Родные бойца уже разослали ориентировки и обратились за помощью в поисках. Если у вас есть любая информация о местонахождении Виктора, сообщите в воинскую часть или по номеру: 112.