Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В зоне СВО пропал без вести 31-летний боец из Батайска

В зоне СВО пропал без вести 31-летний боец из Батайска
В зоне СВО пропал 31-летний боец из Батайска. Виктор Иванцов не выходил на связь с родными с 30 июля.

В тот день мужчина сообщил, что находится в поселке Марьинка (ЛНР). После этого он отправился на боевое задание и больше не выходил на связь.

Виктор служил в стрелковом батальоне воинской части, расположенной в Персиановском поселке. Родные бойца уже разослали ориентировки и обратились за помощью в поисках. Если у вас есть любая информация о местонахождении Виктора, сообщите в воинскую часть или по номеру: 112.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.