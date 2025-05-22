В Ростове-на-Дону родные разыскивают 63-летнего мужчину

Фото: поисковый отряд ЮГ

В Ростове-на-Дону родные разыскивают 63-летнего Евгения Шустова, чье местонахождение остается неизвестным уже более недели.Мужчина покинул свой дом 14 мая, и с тех пор его семья не имеет никакой информации о нем. Первоначально родственники предприняли самостоятельные попытки найти Евгения, но, не добившись успеха, обратились за помощью в правоохранительные органы. Впоследствии к поискам подключились добровольцы.Приметы Евгения: рост – 175 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью, карие глаза.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8-800-550-10-54 или 112.