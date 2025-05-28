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В Аксае Ростовской области родные разыскивают 34-летнего мужчину

В Аксае Ростовской области родные разыскивают 34-летнего мужчину
В Аксае Ростовской области родные разыскивают 34-летнего мужчину. Местонахождение Владимира Семыкина остается неустановленным десять дней.

18 мая мужчина покинул свой дом, и его текущее местонахождение неизвестно. Обеспокоенные отсутствием связи родственники и друзья Владимира обратились за помощью в правоохранительные органы, а затем в поисково-спасательные организации.

Приметы пропавшего: рост – около 186 см, крепкое телосложение, каштановые волосы и карие глаза.

Отличительная деталь: с собой у него был рюкзак темно-синего цвета.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Владимира, просят сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или по номеру экстренной службы: 112.
Фото: ЛизаАлерт
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