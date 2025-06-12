Александр Скрябин проконтролировал работы по восстановлению горячего водоснабжения
Глава Ростова Александр Скрябин побывал на участке, где идут работы по восстановлению горячего водоснабжения. Во время гидравлических испытаний на улице Еременко, 89Б/7 рабочие выявили дефект.
Трубопровод запустили в 2008 году. С тех пор он работал без сбоев. Проблема возникла во время гидравлических испытаний. Для ее устранения в двух десятках домов отключили горячую воду.
Пока трубы заполняли теплоносителем, аварийная бригада АО «Теплокоммунэнерго» ждала. Завершить ремонт и возобновить подачу ресурса должны в ближайшее время.
Александр Скрябин поручил ресурсоснабжающим организациям увеличить темпы работы и усилить бригады. Важно своевременно информировать жителей о причинах и сроках проведения работ. Заместителю главы администрации города по ЖКХ Станиславу Марченко и главам районов необходимо постоянно контролировать ситуацию.
В ходе второго этапа гидравлических испытаний в городе нашли и устранили более 350 дефектов на теплосетях. Сейчас 27 аварийных бригад восстанавливают горячее водоснабжение. Ремонт труб, тепловых камер и запорной арматуры ведется круглосуточно.