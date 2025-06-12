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Александр Скрябин проконтролировал работы по восстановлению горячего водоснабжения

Александр Скрябин проконтролировал работы по восстановлению горячего водоснабжения
Глава Ростова Александр Скрябин побывал на участке, где идут работы по восстановлению горячего водоснабжения. Во время гидравлических испытаний на улице Еременко, 89Б/7 рабочие выявили дефект.
Трубопровод запустили в 2008 году. С тех пор он работал без сбоев. Проблема возникла во время гидравлических испытаний. Для ее устранения в двух десятках домов отключили горячую воду.

Пока трубы заполняли теплоносителем, аварийная бригада АО «Теплокоммунэнерго» ждала. Завершить ремонт и возобновить подачу ресурса должны в ближайшее время.

— Вопрос скорейшего восстановления горячего водоснабжения для меня сейчас самый важный. Каждый житель в каждом многоквартирном доме должен знать, когда у него будет горячая вода, — подчеркнул Александр Скрябин.


Александр Скрябин поручил ресурсоснабжающим организациям увеличить темпы работы и усилить бригады. Важно своевременно информировать жителей о причинах и сроках проведения работ. Заместителю главы администрации города по ЖКХ Станиславу Марченко и главам районов необходимо постоянно контролировать ситуацию.

В ходе второго этапа гидравлических испытаний в городе нашли и устранили более 350 дефектов на теплосетях. Сейчас 27 аварийных бригад восстанавливают горячее водоснабжение. Ремонт труб, тепловых камер и запорной арматуры ведется круглосуточно.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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