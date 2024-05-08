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В Ростове жители Ворошиловского района остались без горячего водоснабжения

В Ростове жители Ворошиловского района остались без горячего водоснабжения
В Ростове жители Ворошиловского района остались без горячего водоснабжения. Об этом сообщил министр ЖКХ донского региона Сергей Сизиков 8 мая.

Около 15:00 без коммуникации остались 19 многоквартирных домов. Причиной стал дефект на теплотрассе по проспекту Космонавтов, 19/1.

На месте работает бригада «Ростовских тепловых сетей». Вернуть горячую воду обещают до 20:00.

Примерно в 16:00 горячее водоснабжение отключили еще в 26 МКД. Без коммуникации местные жители остались из-за дефекта на теплотрассе по улице Ларина, 43/5.

Коммунальную аварию устраняет «Теплокоммунэнерго». По словам Сергея Сизикова, работы планируют завершить до 22:00.
Фото: Ростов ру
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