Фото: Ростов ру

В Ростове жители Ворошиловского района остались без горячего водоснабжения. Об этом сообщил министр ЖКХ донского региона Сергей Сизиков 8 мая.Около 15:00 без коммуникации остались 19 многоквартирных домов. Причиной стал дефект на теплотрассе по проспекту Космонавтов, 19/1.На месте работает бригада «Ростовских тепловых сетей». Вернуть горячую воду обещают до 20:00.Примерно в 16:00 горячее водоснабжение отключили еще в 26 МКД. Без коммуникации местные жители остались из-за дефекта на теплотрассе по улице Ларина, 43/5.Коммунальную аварию устраняет «Теплокоммунэнерго». По словам Сергея Сизикова, работы планируют завершить до 22:00.