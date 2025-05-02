В Ростове 75 домов Ворошиловского района остаются без водоснабжения

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В Ростове-на-Дону без горячего водоснабжения остаются 75 многоквартирных домов Ворошиловского района. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.Жители Северного жилого массива выразили недовольство длительным отсутствием горячей воды. По их словам, в некоторых домах водоснабжение отсутствует уже более недели. Проблемы с горячей водой наблюдаются в домах на улицах Миронова, 14; Новаторов, 30/2; Космонавтов, 17/1; Королева, 27а; Комарова, 8/1 и других.Глава города заявил, что из 492 домов, где были проблемы с водоснабжением, в 417 уже устранены неполадки. Однако в 75 многоквартирных домах ситуация остается критической. Проблема связана с серьезными недостатками в системе водоснабжения.Александр Скрябин поручил своему заместителю по ЖКХ лично проверить ход ремонтных работ. В настоящее время над устранением аварийных ситуаций работают пять ремонтных бригад.Несмотря на принимаемые меры, горожане продолжают жаловаться на длительное отсутствие горячего водоснабжения в своих домах.