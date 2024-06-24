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По требованию администрации города Ростовские тепловые сети увеличили число бригад для восстановления горячего водоснабжения

По требованию администрации города Ростовские тепловые сети увеличили число бригад для восстановления горячего водоснабжения
С 24 июня в соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов в Ростове начался третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей к отопительному сезону. В зону отключения горячего водоснабжения попадут жители Ленинского, Кировского, Пролетарского районов города в границах улиц: набережная реки Дон – пр. Сиверса – ул. Пушкинская – пр. Театральный – пр. Шолохова – 22, 21 линии.

Вернуть в дома горячую воду планируют до 18 июля. На время работ аварийно-восстановительные бригады переведены в режим повышенной готовности. Администрация города поставила задачу ресурсоснабжающим организациям уложиться в сроки.

Отметим, что после второго этапа гидравлических испытаний в 48 МКД еще нет горячей воды. Учитывая, что теплоснабжающие организации гарантировали своевременное выполнение работ, сроки были сорваны.

- По поручению главы администрации города Алексея Логвиненко нами принят ряд мер. Направлено письмо Гендиректору «Ростовских тепловых сетей» с требованием увеличить количество бригад, выделить дополнительные силы и средства для решения проблемы и обеспечить отключенных потребителей горячей водой в полном объеме в кратчайшие сроки. Одновременно мы обратились в прокуратуру города для принятия мер прокурорского реагирования по факту срыва сроков восстановления горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями, - рассказал замдиректора департамента ЖКХ Артем Арутюнян.

По требованию администрации города Ростовские тепловые сети уже нарастили количество аварийных бригад для устранения дефектов с 8 до 13. При необходимости их количество могут довести до 16-ти.

Вместе с этим в усиленном режиме ведутся работы по ремонту тепловых вводов в многоквартирные дома. Привлечено 12 аварийно-восстановительных бригад. Ход работ по каждому объекту устранения дефектов тепловых сетей находится на постоянном контроле.

Ростовчан просят проявить понимание и терпение к неудобствам, связанным с отключением энергоресурсов при подготовке города к зимнему периоду. Ведь все эти мероприятия необходимы для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в зимний период.
Фото: Администрация Ростова.
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