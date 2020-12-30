Актер Сергей Жигунов продолжит лечение от COVID-19 дома
Известный ростовчанин продолжит лечение от коронавируса амбулаторно. Об этом Сергей Жигунов рассказал на своей странице в «Инстаграме» 3 января.
Спустя неделю нахождения в ковидном госпитале, и три теста на инфекцию дали отрицательный результат.
- Буду долечиваться амбулаторно, - поделился Сергей. - Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода.
28 декабря, накануне Нового года, актера в тяжелом состоянии доставили в ковидный госпиталь в Ялте. К 31-му числу его самочувствие улучшилось: несмотря на встречу Нового года в стенах медучреждения, Жигунов поделился фото праздничных традиционных блюд - оливье и холодца. Помимо этого, артист опубликовал видео, на котором машет бенгальским огнем. Там же спустя двое суток ростовчанину пришлось отпраздновать и день рождения.