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Актера Сергея Жигунова, заболевшего коронавирусом, госпитализировали

Актера Сергея Жигунова, заболевшего коронавирусом, госпитализировали
Актер Сергей Жигунов заболел COVID-19. Об этом ростовчанин рассказал на своей странице в «Инстаграме».

Артист опубликовал фото кислородного баллона и медика в защитном спецкостюме. В посте Сергей отметил, что неизвестно, чем могло все закончиться, если бы не врачи. Судя по всему, актера в тяжелом состоянии подключили к аппарату ИВЛ в ялтинском ковидном госпитале.

- Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в жизни. Запах елки и вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни победить невозможно, я буду на салат смотреть, - поделился Сергей Жигунов.

Сразу же после артиста пост опубликовала и его новая возлюбленная - Виктория Ворожбит.

- Много всего случилось за эти дни: «скорая», госпитализация, литры лекарств через вену, температура под 40, - написала Виктория. - Сил пока нет, но, кажется, экватор пройден, и мы на пути к выздоровлению!

Неизвестно, заболела ли сама Ворожбит или поделилась переживаниями за Сергея.

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