Актера Сергея Жигунова, заболевшего коронавирусом, госпитализировали

Актер Сергей Жигунов заболел COVID-19. Об этом ростовчанин рассказал на своей странице в «Инстаграме».Артист опубликовал фото кислородного баллона и медика в защитном спецкостюме. В посте Сергей отметил, что неизвестно, чем могло все закончиться, если бы не врачи. Судя по всему, актера в тяжелом состоянии подключили к аппарату ИВЛ в ялтинском ковидном госпитале.- Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в жизни. Запах елки и вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни победить невозможно, я буду на салат смотреть, - поделился Сергей Жигунов.Сразу же после артиста пост опубликовала и его новая возлюбленная - Виктория Ворожбит.- Много всего случилось за эти дни: «скорая», госпитализация, литры лекарств через вену, температура под 40, - написала Виктория. - Сил пока нет, но, кажется, экватор пройден, и мы на пути к выздоровлению!Неизвестно, заболела ли сама Ворожбит или поделилась переживаниями за Сергея.