Оливье на веревочке: Сергей Жигунов встретил Новый год в ковидном госпитале

Известный актер из Ростова-на-Дону Сергей Жигунов поделился, как встретил Новый год в ковидном госпитале Ялты. Артист оказался в Ливадийской больнице около недели назад. Первое время его состояние было тяжелым.Сейчас, судя по видео в соцсетях, знаменитый “гардемарин” чувствует себя хорошо и весело машет бенгальскими огнями из окна палаты.– На первом этаже реанимация, справа морг. Оливье, который сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец. Хороший праздник Новый год, – написал ростовчанин.Жигунова госпитализировали в ялтинский ковидный госпиталь 28 декабря. Первое время ему была необходима искусственная вентиляция легких.