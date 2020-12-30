Оливье на веревочке: Сергей Жигунов встретил Новый год в ковидном госпитале
Известный актер из Ростова-на-Дону Сергей Жигунов поделился, как встретил Новый год в ковидном госпитале Ялты. Артист оказался в Ливадийской больнице около недели назад. Первое время его состояние было тяжелым.
Сейчас, судя по видео в соцсетях, знаменитый “гардемарин” чувствует себя хорошо и весело машет бенгальскими огнями из окна палаты.
– На первом этаже реанимация, справа морг. Оливье, который сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец. Хороший праздник Новый год, – написал ростовчанин.
Жигунова госпитализировали в ялтинский ковидный госпиталь 28 декабря. Первое время ему была необходима искусственная вентиляция легких.