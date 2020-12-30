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Сергей Жигунов отметил день рождения в больнице из-за коронавируса

Сергей Жигунов отметил день рождения в больнице из-за коронавируса
Популярный актер из Ростова Сергей Жигунов отметил день рождения в больнице из-за коронавируса. 2 января артисту исполнилось 58 лет.

Сергей Жигунов с 28 декабре находится в ливадийской больнице Ялты. Изначально, состояние артиста было тяжелым. Жигунову потребовалась искуственная вентиляция легких. Однако сейчас, судя по фотографиям, болезнь отступает.

В микроблоге актер выразил благодарность за поздравления, а также добавил, что все будет хорошо.

Помимо дня Рождения, Жигунов встретил в ковидном госпитале и Новый год.

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