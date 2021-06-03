Мандат донского депутата Вахтанга Козаева отдали Елене Бышевской

Мандат депутата Законодательного собрания Ростовской области Вахтанга Козаева отдали следующей по списку Елене Бышевской.Об этом стало известно 3 июня.Елена Бышевская стала членом Законодательного Собрания после того, как Вахтанг Козаев лишился мандата. Народный избранник вовремя не подал сведения о своих доходах за 2020 год. В результате депутатами было принято решение исключить Козаева из списка депутатов.По данным из открытых источников, ранее Елена Бышевская занималась бизнесом. На неё оформлено два ИП: одно связано с оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, второе - со страхованием жизни.Кроме того, она являлась учредителем и директором четырёх разных предприятий. Интересно, что некоторые из этих компаний занимались микро-займами.