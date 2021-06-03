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Мандат донского депутата Вахтанга Козаева отдали Елене Бышевской

Мандат донского депутата Вахтанга Козаева отдали Елене Бышевской

Мандат депутата Законодательного собрания Ростовской области Вахтанга Козаева отдали следующей по списку Елене Бышевской.Об этом стало известно 3 июня.

Елена Бышевская стала членом Законодательного Собрания после того, как Вахтанг Козаев лишился мандата. Народный избранник вовремя не подал сведения о своих доходах за 2020 год. В результате депутатами было принято решение исключить Козаева из списка депутатов.

По данным из открытых источников, ранее Елена Бышевская занималась бизнесом. На неё оформлено два ИП: одно связано с оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, второе - со страхованием жизни.

Кроме того, она являлась учредителем и директором четырёх разных предприятий. Интересно, что некоторые из этих компаний занимались микро-займами.

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