Депутата Заксобрания Ростовской области Вахтанга Козаева могут лишить полномочий досрочно

Депутата Законодательного собрания Ростовской области Вахтанга Козаева хотят досрочно лишить полномочий. Этот вопрос парламентарии рассмотрят в конце внеочередного заседания 17 мая.Руководитель фракции «Коммунисты России» Вахтанг Козаев не предоставил в установленный срок отчет о доходах. Как сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко, сдать декларацию нужно было до 1 апреля. Но даже после крайней даты в Заксобрании не получили необходимые документы.- У нас впервые за 27-летнюю историю донского парламента вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата, - прокомментировал председатель Заксобрания Александр Ищенко. - К сожалению, один из наших коллег – руководитель фракции «Коммунисты России» Вахтанг Иванович Козаев – не сдал в установленные законом сроки декларацию о доходах и имуществе.Спикер донского парламента добавил, что единственное решение этой ситуации - выполнить требования федерального закона, а именно: досрочно прекратить полномочия депутата, не предоставившего декларацию.Сам Козаев на мандатной комиссии сообщил, что не сдал декларацию, потому что забыл. Отметим, народный избранник и ранее привлекал внимание к своей персоне скандальным нравом. Его не раз лишали слова за нарушение регламента. Однако причина очередных санкций в отношении депутата стала неожиданностью даже для коллег.