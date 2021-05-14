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Депутата Заксобрания Ростовской области Вахтанга Козаева могут лишить полномочий досрочно

Депутата Заксобрания Ростовской области Вахтанга Козаева могут лишить полномочий досрочно
Депутата Законодательного собрания Ростовской области Вахтанга Козаева хотят досрочно лишить полномочий. Этот вопрос парламентарии рассмотрят в конце внеочередного заседания 17 мая.

Руководитель фракции «Коммунисты России» Вахтанг Козаев не предоставил в установленный срок отчет о доходах. Как сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко, сдать декларацию нужно было до 1 апреля. Но даже после крайней даты в Заксобрании не получили необходимые документы.

- У нас впервые за 27-летнюю историю донского парламента вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата, - прокомментировал председатель Заксобрания Александр Ищенко. - К сожалению, один из наших коллег – руководитель фракции «Коммунисты России» Вахтанг Иванович Козаев – не сдал в установленные законом сроки декларацию о доходах и имуществе.

Спикер донского парламента добавил, что единственное решение этой ситуации - выполнить требования федерального закона, а именно: досрочно прекратить полномочия депутата, не предоставившего декларацию.

Сам Козаев на мандатной комиссии сообщил, что не сдал декларацию, потому что забыл. Отметим, народный избранник и ранее привлекал внимание к своей персоне скандальным нравом. Его не раз лишали слова за нарушение регламента. Однако причина очередных санкций в отношении депутата стала неожиданностью даже для коллег.

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