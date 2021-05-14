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Вахтанга Козаева досрочно лишили мандата депутата Заксобрания Ростовской области

Вахтанга Козаева досрочно лишили мандата депутата Заксобрания Ростовской области
Депутаты Заксобрания Ростовской области проголосовали за досрочное прекращение полномочий их коллеги - Вахтанга Козаева. Такое решение приняли в конце внеочередного заседания 17 мая.

Лишение мандата руководителя партии «Коммунисты России» поддержали 47 из 54 депутатов. Шесть народных избранников воздержались и только один был против.

Как сообщал Rostov.ru, решение досрочно лишить полномочий Вахтанга Козеева приняли после того, как он не подал декларацию о доходах. Сам Козаев признался, что не сдал документы, потому что забыл.

По закону, его место должна занять второй на очереди кандидат по списку – 64-летняя пенсионерка Елена Бышевская.

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