Вахтанга Козаева досрочно лишили мандата депутата Заксобрания Ростовской области
Депутаты Заксобрания Ростовской области проголосовали за досрочное прекращение полномочий их коллеги - Вахтанга Козаева. Такое решение приняли в конце внеочередного заседания 17 мая.
Лишение мандата руководителя партии «Коммунисты России» поддержали 47 из 54 депутатов. Шесть народных избранников воздержались и только один был против.
Как сообщал Rostov.ru, решение досрочно лишить полномочий Вахтанга Козеева приняли после того, как он не подал декларацию о доходах. Сам Козаев признался, что не сдал документы, потому что забыл.
По закону, его место должна занять второй на очереди кандидат по списку – 64-летняя пенсионерка Елена Бышевская.