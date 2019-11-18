Жителя Ростовской области, отсидевшего 13 лет в колонии, осудили за вооружённое нападение



В Ростовской области рецидивиста приговорили к колонии строгого режима. Владимира Б. признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Мужчину в 2005 году осудили на 13 лет по той же статье. Освободившись, он приехал домой, в Новошахтинск. В конце июля 2019 года он навестил сестру. Побыв немного у неё в гостях, он решил пойти к женщина, с которой сожительствовал около 20 лет назад.



Какой-то мужчина сказал, что её нет дома, и Владимир стал дожидаться на лестничной площадке. Вскоре его бывшая возлюбленная пришла вместе с незнакомцем. Все трое зашли в квартиру. Гость, не сняв обуви, отправился в зал. Хозяин попросил его разуться, после чего мужчины стали ссориться. Владимир пару раз ударил по лицу своего оппонента, на что тот ответил тем же. Вдруг женщина вскрикнула: «У него нож». Злоумышленник достал кухонный нож, который постоянно с собой носил. Когда мужчина обернулся на крик сожительницы, Владимир ударил его в живот. После этого нападавший отправился домой. Очевидцы вызвали потерпевшему скорую помощь.



Вскоре сотрудники полиции задержали Владимира. В отношении него возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Новошахтинский районный суд признал его виновным и назначил осуждённому три года и пять месяцев колонии строгого режима.