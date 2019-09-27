Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В донской столице осудили мужчину, жестоко избившего сокамерника

В донской столице осудили мужчину, жестоко избившего сокамерника
Кировский районный суд Ростова приговорил осужденного Акаева Р. к двум годам и восьми месяцам исправительной колонии строгого режима. Мужчина нанес тяжкий вред здоровью своему сокамернику в следственном изоляторе № 1.

Суд установил, что 13 ноября прошлого года между осужденными произошел конфликт. В ходе потасовки Акаев Р. стал избивать своего сокамерника.

Мужчину осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он отсидит в исправительной колонии строгого режима два года и восемь месяцев.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.