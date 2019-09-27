В донской столице осудили мужчину, жестоко избившего сокамерника



Кировский районный суд Ростова приговорил осужденного Акаева Р. к двум годам и восьми месяцам исправительной колонии строгого режима. Мужчина нанес тяжкий вред здоровью своему сокамернику в следственном изоляторе № 1.



Суд установил, что 13 ноября прошлого года между осужденными произошел конфликт. В ходе потасовки Акаев Р. стал избивать своего сокамерника.



Мужчину осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он отсидит в исправительной колонии строгого режима два года и восемь месяцев.