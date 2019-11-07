В Ростовской области осудили мужчину, убившего друга из ревности



Мужчину, убившего друга из ревности, приговорили к тюремному сроку в Ростовской области. Приговор вынес Гуковский городской суд.



В апреле 2019 года Владимир Д. вернулся после вахты из Москвы. В Гуково он встретился с приятелем Олегом Н., с которым познакомился тремя месяцами ранее во время работы на швейной фабрике. Товарищи решили обмыть встречу и пошли домой к Владимиру. В квартире находились его девушка и дети.



Во время застолья Олег стал засматриваться на девушку Владимира и сказал, что хотел бы себе такую же. Хозяина дома это задело, и он попросил гостя больше так не говорить. Однако вскоре Олег повторил фразу, при этот назвав возлюбленную друга «девкой». Владимир разозлился, и мужчины стали ссориться. Гость ударил приятеля по лицу. Когда тот упал, он перешагнул через него и пошёл в комнату к девушке. Мужчина поднялся и, взяв со стола нож, догнал обидчика. Он хватил его за майку и, повернув к себе лицом, ударил лезвием. Он бил Олега ножом до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни.



Когда Владимир увидел, что приятель мёртв, он сказал девушке вместе с детьми уйти к себе домой. Затем он позвонил другу и попросил вызвать полицию.



В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В конце октября Владимира признали виновным и приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима.