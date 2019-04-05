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В Ростовской области осудили мужчину, забившего собутыльницу до смерти

В Ростовской области осудили мужчину, забившего собутыльницу до смерти
В Красном Сулине Ростовской области под суд пошёл мужчина, до смерти забивший знакомую.

Как установил суд, 13 ноября 2018 года Владимир Ш. нёс металлолом в пункт приёма. По дороге он познакомился с женщиной, которая помогла ему донести груз. Получи деньги за металл, новые знакомцы закупили в магазине спиртное и продукты.

Придя домой к Владимиру, пара стала веселиться. На ночь женщина осталась у него, а наутро они продолжили выпивать. Около 7 часов между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина дал её несколько пощёчин. В ответ женщина, по словам Владимира, стала оскорблять его покойную мать. Разозлившись, хозяин жилья принялся жестоко избивать знакомую.

Он нанёс ей множество травм, включая кровоподтёки, переломы и разрывы внутренних органов.

Закончив избивать жертву, Владимир ушёл, заперев квартиру на замок. Вернувшись через час, он увидел, что женщина лежит на полу и не подаёт признаков жизни. Тогда он вызвал правоохранителей.

- Красносулинский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровье, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в ведомстве.

Сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима.

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