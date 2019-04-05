В Ростовской области осудили мужчину, забившего собутыльницу до смерти



В Красном Сулине Ростовской области под суд пошёл мужчина, до смерти забивший знакомую.



Как установил суд, 13 ноября 2018 года Владимир Ш. нёс металлолом в пункт приёма. По дороге он познакомился с женщиной, которая помогла ему донести груз. Получи деньги за металл, новые знакомцы закупили в магазине спиртное и продукты.



Придя домой к Владимиру, пара стала веселиться. На ночь женщина осталась у него, а наутро они продолжили выпивать. Около 7 часов между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина дал её несколько пощёчин. В ответ женщина, по словам Владимира, стала оскорблять его покойную мать. Разозлившись, хозяин жилья принялся жестоко избивать знакомую.



Он нанёс ей множество травм, включая кровоподтёки, переломы и разрывы внутренних органов.



Закончив избивать жертву, Владимир ушёл, заперев квартиру на замок. Вернувшись через час, он увидел, что женщина лежит на полу и не подаёт признаков жизни. Тогда он вызвал правоохранителей.



- Красносулинский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровье, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в ведомстве.



Сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима.