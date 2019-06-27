Уроженец Волгограда едва не утонул в Ростовской области



В Ростовской области житель Волгограда едва не утонул во время купания. Инцидент произошёл днём 28 июня.



Мужчина отдыхал на пляже в Азове. Он решил искупаться в Дону и отплыл на глубину. Попав в фарватер, он не смог самостоятельно добраться до берега. Мужчина держался за навигационный знак и звал на помощь. В этот момент мимо на катере шли спасатели Азовско-Центрального поисково-спасательного подразделения. Они заметили в воде мужчину и решили узнать, всё ли у него в порядке.



- Когда оказалось, что он нуждается в помощи, они помогли ему забраться на борт, - добавила специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.



Утопающего доставили в подразделение. Медицинская помощь ему не понадобилась.