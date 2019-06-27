Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Уроженец Волгограда едва не утонул в Ростовской области

Уроженец Волгограда едва не утонул в Ростовской области
В Ростовской области житель Волгограда едва не утонул во время купания. Инцидент произошёл днём 28 июня.

Мужчина отдыхал на пляже в Азове. Он решил искупаться в Дону и отплыл на глубину. Попав в фарватер, он не смог самостоятельно добраться до берега. Мужчина держался за навигационный знак и звал на помощь. В этот момент мимо на катере шли спасатели Азовско-Центрального поисково-спасательного подразделения. Они заметили в воде мужчину и решили узнать, всё ли у него в порядке.

- Когда оказалось, что он нуждается в помощи, они помогли ему забраться на борт, - добавила специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова. 

Утопающего доставили в подразделение. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.