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В Ростовской области мужчина едва не погиб, решив переплыть реку

В Ростовской области мужчина едва не погиб, решив переплыть реку
Житель Ростовской области едва не утонул, решив переплыть реку. Происшествие случилось вечером 30 июля в станице Базковской.

Не берег Дона 45-летний местный житель пришёл, чтобы искупаться. Он решил не идти на оборудованный пляж, а рискнул переплыть реку подальше от места скопления людей. Около 17 часов очевидец заметил, как пловец начал тонуть и звал на помощь. Прохожий позвонил в Вёшенское поисково-спасательное подразделение. К моменту прибытия специалистов утопающий уже еле держался на воде.

- Спасатели подняли его на борт катера и благополучно доставили на берег, - сообщила ведущий специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.

От медицинской помощи мужчина отказался.

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