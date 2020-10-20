Житель Ростовской области убил своего собутыльника топором

В Ростовской области мужчину задержали по подозрению в убийстве знакомого. Происшествие случилось ночью 21 октября в Аксайском районе.В день трагедии подозреваемый находился у себя дома в хуторе Островском вместе со своим 38-летним знакомым. Мужчины распивали крепкие напитки, и когда градус алкоголя в крови повысился, собутыльники начали ругаться. Словесной перепалки стало недостаточно, и мужчина схватил топор. В гневе он несколько раз ударил собутыльника по голове обухом топора. От полученных травм пострадавший скончался на месте.Правоохранители задержали 40-летнего мужчину, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».- Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.