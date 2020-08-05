Мужчину, избившего своего знакомого до смерти, задержали под Ростовом

Жителя Аксая, насмерть забившего своего знакомого, задержали. Происшествие случилось 5 августа, сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, 30-летний подозреваемый находился неподалеку от магазина «Огонек», вместе со своим знакомым. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и что-то не поделил с потерпевшим. Началась ссора, в ходе которой местный житель три раза ударил 46-летнего мужчину в лицо. В результате избиения, дончанин получил черепно-мозговую травму, от чего впоследствии скончался.Подозреваемого задержали спустя некоторое время. В отношении жителя Аксая возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».- Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве. - Проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.