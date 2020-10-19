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В Ростовской области 44-летний мужчина подозревается в покушении на убийство собутыльника

В Ростовской области 44-летний мужчина подозревается в покушении на убийство собутыльника
Жителя города Донецка подозревают в покушении на убийство его знакомого. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, 19 октября подозреваемый находился у себя дома. Вместе с его 43-летним знакомым они распивали крепкий алкоголь. Во время пьянки мужчины начали скандалить. В какой-то момент подозреваемый рассвирепел, схватил кухонный нож и несколько раз ударил им в шею собутыльника. Осознав, что натворил, мужчина скрылся с места преступления.

Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, а 44-летнего злоумышленника вскоре задержали правоохранители.

- В настоящее время следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

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