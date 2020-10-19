В Ростовской области 44-летний мужчина подозревается в покушении на убийство собутыльника

Жителя города Донецка подозревают в покушении на убийство его знакомого. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, 19 октября подозреваемый находился у себя дома. Вместе с его 43-летним знакомым они распивали крепкий алкоголь. Во время пьянки мужчины начали скандалить. В какой-то момент подозреваемый рассвирепел, схватил кухонный нож и несколько раз ударил им в шею собутыльника. Осознав, что натворил, мужчина скрылся с места преступления.Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, а 44-летнего злоумышленника вскоре задержали правоохранители.- В настоящее время следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в ведомстве.Расследование уголовного дела продолжается.