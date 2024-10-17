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Житель Ростовской области обжег ноги, пытаясь потушить пожар в сарае

Житель Ростовской области обжег ноги, пытаясь потушить пожар в сарае
В Цимлянском районе 52-летний мужчина пострадал при пожаре. ЧП случилось утром 16 октября в станице Хорошевской.

Огонь вспыхнул во дворе дома № 2 на улице Винзаводской. Около 07:00 стихия охватила сарай. Хозяин принялся тушить пламя. В какой-то момент у него загорелись штаны. Мужчина быстро разделся, но получил ожоги ног.

Прибывшие на вызов спасатели потушили пожар и передали пострадавшего медработникам.

- Предварительно, пожар возник из-за ветхой проводки, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото; ГУ МЧС по Ростовской области
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