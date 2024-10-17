Житель Ростовской области обжег ноги, пытаясь потушить пожар в сарае

Фото; ГУ МЧС по Ростовской области

В Цимлянском районе 52-летний мужчина пострадал при пожаре. ЧП случилось утром 16 октября в станице Хорошевской.Огонь вспыхнул во дворе дома № 2 на улице Винзаводской. Около 07:00 стихия охватила сарай. Хозяин принялся тушить пламя. В какой-то момент у него загорелись штаны. Мужчина быстро разделся, но получил ожоги ног.Прибывшие на вызов спасатели потушили пожар и передали пострадавшего медработникам.- Предварительно, пожар возник из-за ветхой проводки, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.