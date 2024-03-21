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В Шахтах при пожаре в частном доме пострадал 55-летний мужчина

В Шахтах при пожаре в частном доме пострадал 55-летний мужчина
В городе Шахты Ростовской области при пожаре пострадал мужчина. Происшествие случилось 18 марта на улице Шурфовой.

Около 22:30 в частном доме № 32а заискрилась электрическая розетка. После этого в помещении вспыхнул огонь. В этот момент в одной из комнат спал 55-летний мужчина. Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей.

На место прибыли восемь пожарных на двух автоцистернах. К их приезду стихия охватила около 10 квадратных метров. Из полыхающего строения они эвакуировали домохозяина и передали его сотрудникам «скорой». Примерно к 23:00 спасатели потушили пламя.

- Мужчину с ожогами кистей отвезли в больницу, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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