В Шахтах при пожаре в частном доме пострадал 55-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В городе Шахты Ростовской области при пожаре пострадал мужчина. Происшествие случилось 18 марта на улице Шурфовой.Около 22:30 в частном доме № 32а заискрилась электрическая розетка. После этого в помещении вспыхнул огонь. В этот момент в одной из комнат спал 55-летний мужчина. Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей.На место прибыли восемь пожарных на двух автоцистернах. К их приезду стихия охватила около 10 квадратных метров. Из полыхающего строения они эвакуировали домохозяина и передали его сотрудникам «скорой». Примерно к 23:00 спасатели потушили пламя.- Мужчину с ожогами кистей отвезли в больницу, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.