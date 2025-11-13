Владелице магазина, пострадавшего от атаки дронов в Батайске, оценили ущерб в 5,5 миллиона рублей

— Нам выдали план фасада и разрешили приступать к восстановлению. Сказали, что теперь с бумагами всё в порядке и препятствий не будет, — рассказала Дарья.

— Девять лет тебе, время перемен, время опыта. Всё отстроим, — подписала она снимок.

Фото: Дондей

Предпринимательница из Батайска Дарья восстановит свой магазин, разрушенный после атаки беспилотников 20 октября. Почти месяц ей понадобился, чтобы разобраться с документами и приступить к восстановлению.Во время атаки сбитые дроны упали прямо на торговые ряды. Магазин Дарьи оказался полностью уничтожен. Чтобы начать ремонт, женщине требовался утвержденный проект фасада, но долгое время было непонятно, какой именно нужен. После того как история попала в СМИ, Дарью пригласили в администрацию, где наконец выдали необходимые документы.По результатам экспертизы, ущерб от разрушений составил более 5,5 миллиона рублей. Но компенсации пока никто не получил. Дело в том, что соответствующего закона о выплатах пострадавшим предпринимателям нет. Поэтому Дарья и другие владельцы разрушенных павильонов подали заявления в Следственный комитет.Символично, что Дарья написала заявление 13 ноября — в день, когда ее бизнесу исполнилось бы девять лет.В этот день она купила торт, пришла к руинам своего магазина и сделала фотографию.