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В Ростовской области 62-летний мужчина получил ожоги при пожаре в многоэтажке

В Ростовской области 62-летний мужчина получил ожоги при пожаре в многоэтажке
Житель Ростовской области попал в больницу с ожогами после пожара в собственной квартире. Происшествие случилось около четырех часов утра 18 мая в Волгодонске.

Хозяин квартиры в многоэтажном доме на Октябрьском шоссе еще спал, когда в его жилище начался пожар. Услышав запах дыма, мужчина спохватился и вызвал спасателей. За считанные минуты пламя охватило целую комнату. Пока те ехали на место, владелец пытался спасти свое имущество от огня и хоть как-то остановить его распространение.

Пожарные прибыли на вызов в ближайшие минуты, вытащили хозяина квартиры из огня и передали его медикам. Возгорание удалось потушить примерно за час.

- Пострадавшего 62-летнего мужчину с ожогами доставили в больницу, - сообщили в МЧС по Ростовской области.

Что стало причиной возгорания, неизвестно. Учитывая, что пожар случился ранним утром, ЧП могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки или неправильного обращения с огнем. Теперь хозяину предстоит не только длительное лечение, но и дорогостоящий ремонт жилища.

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