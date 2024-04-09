В Шахтах мужчина получил ожог лица, пытаясь потушить пожар на чердаке

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Шахтах мужчина пострадал при пожаре в частном доме. ЧП случилось 8 апреля в переулке Трамвайном, 1Е.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, около 10:00 произошло короткое замыкание электропроводки. Следом за этим воспламенилась крыша. Хозяин жилья бросился тушить огонь самостоятельно, но не смог. Пламя распространилось по десятку квадратных метров, а мужчина ожег лицо и кисти рук.Соседи, увидев клубы дыма, вызвали спасателей. На место направили восемь человек на двух автоцистернах. Они полностью потушили пламя.— Пострадавшего 60-летнего мужчину доставили в больницу, — добавили в ведомстве.