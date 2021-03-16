Жертвами коронавируса в Ростовской области стали ещё 28 человек
В Ростовской области жертвами коронавируса стали ещё 28 пациентов ковидных госпиталей. Об этом сообщили в региональном правительстве 18 марта.
За минувшие сутки с подтверждённым ковидным диагнозом скончались 15 женщин в возрасте от 60 до 90 лет и 13 мужчин 63-летнего - 88-летнего возрастов. У всех умерших патологоанатомы выявили хронические заболевания, в том числе и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Как правило, именно сопутствующие болезни усугубляют состояние пациентов и сопутствуют разным осложнениям.
Нарастающим итогом общее количество жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 3 357. В России этот показатель составил 93 824.
В регионе с 17 на 18 марта специалисты зарегистрировали 240 случаев заражения. За весь период пандемии на Дону инфицированных стало 77 706.
Напомним, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в области некоторые районы выходят из режима жёстких ограничительных мер. Эту систему власти называют «Светофор». В настоящее время в «красной» зоне находятся Гуково, Зверево, Красносулинский и Багаевский районы. Там ситуация с коронавирусом остаётся напряжённой. К «зелёным» муниципалитетам, где возможно дальнейшее смягчение карантинных запретов, относятся 13 районов и один город Дона. Остальные территории, в том числе и Ростов-на-Дону, вошли в «жёлтую» зону. В этих муниципалитетах всё стабильно.