Число жертв коронавируса в Ростовской области перевалило за три тысячи

В Ростовской области за минувшие сутки с подтверждённым ковидным диагнозом скончались 23 человека. Об этом сообщили в региональном правительстве 19 февраля.Жертвами коронавирусной инфекции стали 16 женщин в возрасте от 53 до 85 лет и семь мужчин 40-летнего - 89-летнего возрастов. Патологоанатомы выявили у всех пациентов хронические заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой и других систем.Так, за весь период пандемии на Дону COVID-19 унёс жизни 3 017 человек. В России этот показатель нарастающим итогом достиг 82 396.Добавим, что за 18-19 февраля в Ростовской области зарегистрировали 320 новых случаев заражения коронавирусом. Всего насчитывается порядка 70 326 инфицированных людей. Несмотря на то, что ежедневно положительные результаты на наличие COVID-19 получают все меньше граждан, смертность при этом не снижается. Как правило, опасная болезнь забирает жизни пожилых людей с сопутствующими недугами.