В Ростовской области за сутки от коронавируса умерли девять человек

В Ростовской области за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались девять пациентов. Об этом сообщили в региональном правительстве 17 марта.На этот раз COVID-19 забрал жизни пяти женщин в возрасте от 38 до 86 лет и четверых мужчин 62-летнего - 77-летнего возрастов. У всех жертв патологоанатомы выявили разные хронические заболевания, в том числе и сердечно-сосудистой системы.Нарастающим итогом число умерших с подтверждённым ковидным диагнозом на Дону достигло 3 329. В России этот показатель на 17 марта составил 93 364.Специалисты Ростовской области зарегистрировали ещё 241 новых случай заражения коронавирусом. Так, за весь период пандемии в регионе инфицированных насчитывается порядка 77 466. Из них 68 913 человек смогли победить смертельную болезнь.Напомним, донской губернатор накануне сделал заявление, что в области ещё рано отменять «масочный» режим. Несмотря на то, что ежедневно количество заражённых в области уменьшается, горожанам рекомендуют не расслабляться и пользоваться средствами индивидуальной защиты во всех общественных местах: в транспорте, кино, кафе, ТЦ, на парковках и т. д.