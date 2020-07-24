Женщину, укравшую младенца в роддоме Ростовской области, заключили под стражу

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В Ростовской области завели уголовное дело в отношении женщины, которая украла младенца из родильного отделения в Сальске. Об этом сообщили в СКР по Ростовской области.Как сообщалось ранее, происшествие случилось 25 июля. 40-летняя жительница Республики Калмыкия проникла в родильное отделение Сальского района и похитила новорождённого мальчика. В тот же день подозреваемую поймали, а младенца вернули матери.По словам жительницы Калмыкии, они с мужем очень хотели ребёнка. Но родить самой у неё не получалось. Женщина залезла в палату через окно и взяла новорождённого мальчика. Она положила его в целлофановый пакет и вынесла из медучреждения. Затем подозреваемая уехала вместе с ребёнком к себе домой в Республику Калмыкия.В настоящее время женщина заключена под стражу. Ей грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.