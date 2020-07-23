Уголовное дело возбудили дело по факту похищения младенца в Сальске

В Сальске по факту похищения ребенка возбудили уголовное дело. Происшествие случилось ночью 25 июля в роддоме на улице Павлова, 2.Как ранее сообщалось, у 24-летней роженицы неизвестный забрал новорожденного сына и покинул в неизвестном направлении медучреждение. Местные жители подозревают в похищении крохи соседку роженицы по палате. Якобы женщина родила девочку и предложила соседке поменяться детьми. Получив отказ, ребенок пропал.- По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Похищение человека», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления.В свою очередь прокуратура Ростовской области взяла на контроль расследование уголовного дела.