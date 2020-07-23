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Похищенного в Сальске младенца нашли живым в Калмыкии

Похищенного в Сальске младенца нашли живым в Калмыкии
В Калмыкии задержали женщину, похитившую ребенка в роддоме Сальска. Это случилось спустя почти 12 часов после происшествия.

Как ранее сообщалось, ночью 25 июля в роддоме Сальска похитили мальчика. Под подозрение пала соседка роженицы по палате. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она покидала медучреждение с пакетом, который несла аккуратно.

Задержать подозреваемую удалось в Калмыкии. Ребенок был с ней. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

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