Похищенного в Сальске младенца нашли живым в Калмыкии

В Калмыкии задержали женщину, похитившую ребенка в роддоме Сальска. Это случилось спустя почти 12 часов после происшествия.Как ранее сообщалось, ночью 25 июля в роддоме Сальска похитили мальчика. Под подозрение пала соседка роженицы по палате. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она покидала медучреждение с пакетом, который несла аккуратно.Задержать подозреваемую удалось в Калмыкии. Ребенок был с ней. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».