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В Ростовской области обнаружили скелетированный труп младенца

В Ростовской области обнаружили скелетированный труп младенца
Фото для иллюстрации

Скелетированный труп младенца обнаружили в Морозовске Ростовской области. Ужасную находку сделали 9 июля в переулке Гладкова.

Останки новорождённого мальчика лежали недалеко от административных зданий. В ходе следствия правоохранители нашли мать младенца. После допроса в отношении 26-летней девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка».

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Собственный источник Rostov.ru добавил, что малыш появился на свет в июне 2019 года.

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