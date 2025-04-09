Второе крыло упавшего беспилотника нашли на вышке сотовой связи в Аксае

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Второе крыло упавшего беспилотника обнаружили на вышке сотовой связи в Аксае. Объект расположен неподалеку от дома № 74 на улице Платова, где рухнул дрон. ЧП случилось ночью 9 апреля.Специалистам предстоит обследовать найденный объект. Ранее боевую часть БПЛА ликвидировали. Теперь предстоит вывезти сам беспилотник на полигон. Там его уничтожат.Напомним, что всего над Ростовской областью дежурными средствами ПВО были сбиты 29 летательных аппаратов. В результате массированной атаки на регион никто не пострадал.