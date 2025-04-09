В Аксае ликвидировали упавший беспилотник на бельевые веревки

Фото: дондей

В Аксае саперы детонировали беспилотник, который упал на бельевые веревки. Об этом сообщает @Donday.Беспилотник начали ликвидировать прямо на веревках. К вышке прикрепили специальное устройство. Оно помогло специалистам аккуратно сбить боевую часть на землю.Сейчас саперы продолжают детонацию устройства на земле.Напомним, что 9 апреля ночью на территорию региона была совершена массированная атака беспилотников. В результате было сбито 29 беспилотников. Один из них упал в Аксае, повредив дом № 74 на улице Платова.