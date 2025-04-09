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Упавший на дом беспилотник в Аксае увезли обезвреживать на полигон

Упавший на дом беспилотник в Аксае увезли обезвреживать на полигон
В Аксае беспилотник, упавший на бельевые веревки, забрали на полигон. Об этом сообщает корреспондент Donday.

Как сообщили спасатели, после падения беспилотника его удалось снять с помощью специальной вышки. Боевая часть упала на землю, а остальное осталось на веревках. Чтобы избежать возможных несчастных случаев, было принято решение извлечь боевую часть.

Саперы транспортируют ее на полигон, где она будет полностью уничтожена.

Напомним, что инцидент произошёл ночью 9 апреля. В этот день силы ПВО сбили 29 беспилотников, один из которых упал на дом № 74 на улице Платова в Аксае.
Фото: Дондей
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