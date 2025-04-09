Упавший на дом беспилотник в Аксае увезли обезвреживать на полигон

Фото: Дондей

В Аксае беспилотник, упавший на бельевые веревки, забрали на полигон. Об этом сообщает корреспондент Donday.Как сообщили спасатели, после падения беспилотника его удалось снять с помощью специальной вышки. Боевая часть упала на землю, а остальное осталось на веревках. Чтобы избежать возможных несчастных случаев, было принято решение извлечь боевую часть.Саперы транспортируют ее на полигон, где она будет полностью уничтожена.Напомним, что инцидент произошёл ночью 9 апреля. В этот день силы ПВО сбили 29 беспилотников, один из которых упал на дом № 74 на улице Платова в Аксае.