Саперы не могут найти второе крыло дрона, упавшего в Аксае

Фото: DonDay

В Аксае Ростовской области саперы проводят подготовку по обезвреживанию упавшего беспилотника. Об этом пишет DonDay.Дрон повис на бельевых веревках дома на улице Платова, 74. По предварительным данным, специалисты решают детонировать БПЛА или воздействовать на его полётный контроллер. Помимо этого, они пытаются обнаружить второе крыло дрона, которое оторвалось во время падения.Жильцы дома были эвакуированы. Для них развернули пункт временного размещения в ДК «Молодежный».