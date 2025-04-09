Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Саперы не могут найти второе крыло дрона, упавшего в Аксае

Саперы не могут найти второе крыло дрона, упавшего в Аксае
В Аксае Ростовской области саперы проводят подготовку по обезвреживанию упавшего беспилотника. Об этом пишет DonDay.

Дрон повис на бельевых веревках дома на улице Платова, 74. По предварительным данным, специалисты решают детонировать БПЛА или воздействовать на его полётный контроллер. Помимо этого, они пытаются обнаружить второе крыло дрона, которое оторвалось во время падения.

Жильцы дома были эвакуированы. Для них развернули пункт временного размещения в ДК «Молодежный».
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.