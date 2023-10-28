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Два человека погибли в ДТП с КамАЗом на трассе Котельниково – Песчанокопское

Два человека погибли в ДТП с КамАЗом на трассе Котельниково – Песчанокопское
На трассе Котельниково – Песчанокопское в аварии погибли два человека. ДТП случилось 26 октября около 16:00.

По предварительным данным, водитель за рулем «ВАЗ-21144» ехал на 164-м километре трассы. В какой-то момент он превысил скорость и выехал на встречную полосу. Машину занесло на мокрой после дождя дороги прямо в движущийся КамАЗ под управлением 33-летнего водителя.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии погибли 34-летний водитель ВАЗа и его 30-летний пассажир.
Фото: Rostov.ru
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