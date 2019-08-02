В столкновении двух иномарок на трассе Ростов - Таганрог пострадал водитель



В Неклиновском районе донского региона мужчина пострадал в столкновении двух авто. Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 августа около 8:30.



На четвёртом километре трассы Ростов - Таганрог столкнулись «Шевроле Круз» под управлением 41-летнего мужчины и «Дайхатсу», возраст водителя которого пока не известен.



Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, пострадал владелец «Шевроле». Медики доставили его в больницу. Для ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники спасательного подразделения.



Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

