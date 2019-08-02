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В столкновении двух иномарок на трассе Ростов - Таганрог пострадал водитель

В столкновении двух иномарок на трассе Ростов - Таганрог пострадал водитель
В Неклиновском районе донского региона мужчина пострадал в столкновении двух авто. Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 августа около 8:30.

На четвёртом километре трассы Ростов - Таганрог столкнулись «Шевроле Круз» под управлением 41-летнего мужчины и «Дайхатсу», возраст водителя которого пока не известен.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, пострадал владелец «Шевроле». Медики доставили его в больницу. Для ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники спасательного подразделения.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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